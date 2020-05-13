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13.05.2020 - 14:08 | | DHA

ABD'li isimden İsrail'e kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün temaslara başlamak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv’e gitti. Pompeo'nun gündeminde koronavirüs (Covid-19) ve İran olduğunu açıkladı.

ABD'li isimden İsrail'e kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün İsrail'e ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek olan Pompeo'nun temaslarındaki en önemli gündem maddesi işgal altındaki Batı Şeria topraklarının ilhak edilmesi olacağı belirtiliyor. Görüşmede, küresel koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele, bölgesel güvenlik sorunları ile İran konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.

İSRAİL’İN KENDİ KARARI

Mike Pompeo İsrail ziyareti öncesi İsrail basınına verdiği röportajda sözde Yüzyılın Barış Planı’nı, İsrail’in kendi kararı olarak nitelendirmişti ve Filistin tarafından şiddetli tepkiyle karşılanmıştı.

SÖZDE YÜZYILIN BARIŞ PLANI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Yüzyılın Barış Planı olarak adlandırdığı planda, Filistinlilere ağır şartlar altında kendi devletlerini kurma imkanı veriyor. Plan, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri ile stratejik açıdan önemli olan Ürdün Vadisi'nin İsrail tarafından egemenlik altına alınmasına yeşil ışık yakıyor

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