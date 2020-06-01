MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu
ABONE OL
01.06.2020 - 01:51 | | AA

ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu

ABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cesedi bulundu

 

California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

İstanbul'da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması kaldırıldıİstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 15 ilde 2 gündür devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve şehitler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Resmen yayımlandı! Sağlık personeli için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Sıradaki Haber