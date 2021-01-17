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17.01.2021 - 13:35 | | AA

ABD'nin iki bombardıman uçağı İsrail hava sahasından Basra Körfezi'ne geçti

ABD ordusuna ait iki B-52 bombardıman uçağı, İsrail hava sahasını kullanarak Basra Körfezi'ne geçiş yaptı.

ABD'nin iki bombardıman uçağı İsrail hava sahasından Basra Körfezi'ne geçti

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ABD bombardıman uçakları son iki ay içinde beşinci defa İsrail hava sahasından geçti.

Haberde, ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının Basra Körfezi'ne geçiş nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail gazetesi, 30 Aralık 2020'deki haberinde ABD uçaklarının Basra Körfezi'ne geçiş amacının İran'a gözdağı vermek olduğunu belirtirken, söz konusu askeri hareketliliğin 10 Aralık'tan bu yana yoğunlaştığına dikkati çekmişti.

ABD ve Körfez ülkeleri, son zamanlarda İran'ı Körfez'deki petrol gemilerine ve deniz taşımacılığına saldırılar düzenlemekle suçlarken, bu iddiaları kabul etmeyen Tahran yönetimi ise Körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması imzalamayı öneriyor.

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