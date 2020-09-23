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23.09.2020 - 17:10 | | AA

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçağı alması halinde 6-7 yılda ancak teslim edilebileceğini söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: BAE, F-35 alırsa teslimatı 6-7 yılı bulur

Friedman, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, BAE'nin ABD'den F-35 alacağı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAE yönetiminin 6-7 yıldır ABD'den F-35 almak için uğraştığını dile getiren Friedman, "Eğer BAE, F-35 alırsa ilk uçağın teslimatı da büyük ihtimalle 6-7 yıl sürer." ifadesini kullandı.

"İLHAK PLANININ ASKIYA ALINMASI İPTAL EDİLMESİ ANLAMINA GELMİYOR"

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını askıya almasına da değinen Friedman, "Plan askıya alındı ancak bu iptal edildiği anlamına gelmez." dedi.

Her ne kadar İsrail karşı çıksa da uluslararası basına konuşan ABD'li yetkililer, Washington'un BAE'ye F-35 satışına ilişkin anlaşmanın aralık ayında imzalanabileceğini belirtmişti.

İsrail yönetimi, BAE ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "ilhak" planını askıya almıştı.

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