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04.08.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

ABD’nin Kandil’le görüştüğü iddiası

Suriye’nin kuzeyindeki Kürt gruplarını birleştirme girişimlerini hızlandıran ABD yönetiminden bir heyetin, terör örgütü PKK’nın yöneticileri ile Kandil’de kapsamlı görüşmeler yaptığı ileri sürüldü.

ABD’nin Kandil’le görüştüğü iddiası
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Suriye’de PKK/PYD’nin denetimindeki bölgenin yönetimine, Mesut Barzani paralelinde faaliyet gösteren Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) ortak etmek için girişimlerini artıran ABD yönetimi, kısa süre önce görüşmelerin ikinci bölümünü başlatmıştı. ABD yönetimi, Rimelan ve Deyr ez Zor bölgelerindeki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve üretime geçilmesi için geçtiğimiz hafta terör örgütüyle anlaşma imzaladı. ABD’nin görüşme trafiğine Kandil’i de dahil ettiği ileri sürüldü.

İddialare göre önceki gün sabah ABD’ye ait yüksek düzeyli siyasi ve askeri yekililerden oluşan bir heyet, 4 araçlık konvoyla, savaş uçaklarının koruması eşliğinde Kandil’e giderek terör örgütü PKK ile uzun bir görüşme yaptı. Bölgedeki kaynaklara göre, görüşmenin ana gündemini Suriye’deki gelişmeler oluşturdu. Toplantıdan sızan bilgilere göre heyet, terör örgütünden ABD’nin Suriye planına destek isterken, PYD ve ENKS arasında devam eden “ortak yönetim” görüşmelerine müdahaleden vazgeçmesini talep etti.

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