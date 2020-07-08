MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'yi sallayan Trump iddiası! Üniversite sınavına kendisi adına başkasını soktu
ABONE OL
08.07.2020 - 00:43 | | AA

ABD'yi sallayan Trump iddiası! Üniversite sınavına kendisi adına başkasını soktu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak kitabında, Trump'ın, üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddia etti.

ABD'yi sallayan Trump iddiası! Üniversite sınavına kendisi adına başkasını soktu

Mary Trump'ın yazdığı, "Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı" başlıklı kitabının bazı bölümleri Amerikan basınına sızdı.

Basında yer alan haberlere göre, Mary Trump, kitabında amcası Donald Trump'ı "dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri" olarak tanımlıyor.

Mary Trump, Başkan Trump'ın Quenns'de bir lise öğrencisiyken, SAT adı verilen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktuğunu ve bu sayede Pennsylvania eyaletindeki Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddiasında bulundu.

Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" tanımını karşıladığını ve "sosyopat" olduğunu kaydetti.

Kız kardeşinin Trump hakkındaki görüşleri

Ayrıca kitapta, Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın başkanlık adaylığı döneminde, "O bir soytarı, asla başkan olamaz." dediği bilgisi de yer aldı.

Mary Trump, Maryanne Trump Barry'nin, Donald Trump'ın Evanjeliklerin desteğini alması hakkında da "Donald sadece kameralar önündeyken kiliseye gider. Onun hiçbir prensibi yok." değerlendirmesine de kitabında yer verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... ABD'den DSÖ için flaş hamle! Resmileşti...
Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de corona virüs önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Kocaeli'de corona virüs önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

İstanbul'da eğlence mekanlarına corona virüs denetimi

İstanbul'da eğlence mekanlarına corona virüs denetimi

Sıradaki Haber