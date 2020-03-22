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22.03.2020 - 02:48 | | AA

Abluka altındaki Gazze'de ilk corona virüs vakası görüldü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Abluka altındaki Gazze'de ilk corona virüs vakası görüldü

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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