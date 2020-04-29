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29.04.2020 - 07:00 |

AB’nin sert raporuna Pekin’den tepki geldi

Kovid-19 salgını konusunda Batı’nın sert eleştirlerine maruz kalan Pekin, suçlamaları kabul etmiyor.

AB’nin sert raporuna Pekin’den tepki geldi

Çin yönetimi, son olarak Avrupa Birliği raporunda “Kovid-19’la ilgili dezenformasyon yaymakla suçlanmasına” yanıt verdi. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang, “Çin her kim tarafından olursa olsun dezenformasyon yaratılmasına ve yayılmasına karşıdır. Çin dezenformasyon başlatıcısı değil kurbanıdır” dedi. Avrupa Dış İlişkiler Hizmeti tarafından hazırlanan raporda, Çin ve Rusya, sosyal medyada gizli operasyonlar yürüterek Kovid-19’la ilgili dezenformasyon yaymakla suçlanıyor.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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