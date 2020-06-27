AB’ye seyahat kararı 15 gün sonraya kaldı

Hırvatistan başkanlığında Brüksel’de toplanan AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, ABD, Rusya, Brezilya, Katar ve Türkiye gibi ülkelere seyahat konusunda olumsuz karar aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türkiye’nin AB yetkililerine gönderdiği vaka sayıları, bulaşma oranı ve test oranına yönelik veriler incelenmeye devam ediliyor. Ayrıca AB’nin seyahat yasağı listesinde bulunan Rusya, Brezilya, İran ve ABD vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinin hangi koşulda gerçekleştirileceği, havalimanında uygulanacak Kovid-19 testlerinin hangi cihazlarla yapılacağının açıklık kazanması gerektiği ifade edildi. Yetkililer, AB’ye seyahat yasağı bulunan ülkeler listesinin 15 günde bir güncellendiğini, Türkiye’nin bir sonraki değerlendirme döneminde yasağın kaldırıldığı ülkeler arasında yer alabileceğini aktardı.