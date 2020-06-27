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27.06.2020 - 07:00 | | GÜLDENER SONUMUT Brüksel

AB’ye seyahat kararı 15 gün sonraya kaldı

Avrupa Birliği’nin (AB) 1 Temmuz itibariyle seyahat yasağı uyguladığı ülkeler belli oldu.

AB’ye seyahat kararı 15 gün sonraya kaldı
GÜLDENER SONUMUT Brüksel

Hırvatistan başkanlığında Brüksel’de toplanan AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, ABD, Rusya, Brezilya, Katar ve Türkiye gibi ülkelere seyahat konusunda olumsuz karar aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türkiye’nin AB yetkililerine gönderdiği vaka sayıları, bulaşma oranı ve test oranına yönelik veriler incelenmeye devam ediliyor. Ayrıca AB’nin seyahat yasağı listesinde bulunan Rusya, Brezilya, İran ve ABD vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinin hangi koşulda gerçekleştirileceği, havalimanında uygulanacak Kovid-19 testlerinin hangi cihazlarla yapılacağının açıklık kazanması gerektiği ifade edildi. Yetkililer, AB’ye seyahat yasağı bulunan ülkeler listesinin 15 günde bir güncellendiğini, Türkiye’nin bir sonraki değerlendirme döneminde yasağın kaldırıldığı ülkeler arasında yer alabileceğini aktardı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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