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09.06.2020 - 12:05 | | DHA

'Acı bir şaka' demişti... Cihanpur görevden alındı!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur görevden alındı. Cihanpur, daha önce koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Çin’i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayınca ülkede bazı kesimlerce büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

'Acı bir şaka' demişti... Cihanpur görevden alındı!

Corona virüs salgınına ilişkin Çin’i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, görevden alındı. Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından görevden alınan Cihanpur’un yerine Sima Sadat Lari getirildi.

NEMEKİ YENİ SÖZCÜYÜ UYARDI

Atama mektubunda yeni sözcüyü uyaran Bakan Nemeki, “Sözcü tarafından dile getirilen her konu, bakanlığın resmi görüşü olarak kabul edildiğinden basında ve sosyal medyada herhangi bir açıklama yapılmadan önce şahsımla gerekli düzenlemeler yapılmalı” diye belirtti.

CIHANPUR'UN AÇIKLAMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Cihanpur, Nisan ayında salgının İran’da etkisini arttırdığında basın toplantısında yaptığı konuşmada corona virüs vakaları konusunda Çin’in verdiği sayıları “acı bir şaka” olarak nitelendirmiş ve Pekin yönetimini yanlış veri vererek dünyayı yanıltmakla suçlamıştı.

Söz konusu açıklama hem ülke içindeki bazı kesimler hem de Pekin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Görevden alınan eski sözcü, sosyal medya hesabından ABD suikastında öldürülen General Kasım Süleymani’nin fotoğrafı paylaşarak, “Bir savaşçı yüz bin kişiden…” ifadesine yer verdi.

 

Korkutan açıklaması! "İyileşen bazı hastalarda problemler devam ediyor"Corona virüsün etkilerini araştırmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 1 ay önce açılan "COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi" çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Yapılan çalışmalarda elde edilen verileri açıklayan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük" dedi.
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