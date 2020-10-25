Açıkça geri itiyorlar!

Raporda, Frontex’in Yunanistan’ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü iddia ediliyor.

Müdahale yok!

Bellingcat, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD ve TV Asahi tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, en az 4 olayda Frontex’e ait gemi ve uçaklar, geri itilme olayı yaşandığı alandan geçtikleri halde müdahalede bulunmadı. Bunların haricinde 2 tarihte ise Frontex’e ait gemiler doğrudan geri itme olayı içerisinde yer aldı.

Raporla ilgili Der Spiegel’de yayımlanan haberde, Yunan güvenlik güçlerinin Yunan adalarına ayak basan ve Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacıların iltica başvurularını almak yerine onları tekrar denize ittikleri ve şişirilebilir bir lastik bot üzerine bıraktıkları tüm bu işlemlerin Türk sahil güvenliği tarafından filme alındığı kaydedildi. Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu bilgisi paylaşılan haberde, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova’daki Frontex genel merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex’in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için herhangi bir yardım göndermediği ifade edildi. Spiegel’in ve diğer medya organlarının bu zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye’ye zorla geri gönderildiğini reddetti.