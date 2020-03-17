Adayların gündemi koronavirüs önlemleri

ABD’de Demokrat Parti’nin 2020 ABD başkanlık seçimlerindeki adayını belirlemek üzere yapılan ön seçimde sona kalan iki aday adayı, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Senatör Sanders, CNN ile Univision televizyonlarının ortak yayınında karşı karşıya geldi. Biden ile Sanders’ın televizyonda canlı yayınlanan tartışma programı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında seyircisiz yapıldı.

Gündemde küresel salgın ve Başkan Donald Trump’ın bu krizi nasıl ele aldığı vardı. Tokalaşma yerine dirseklerini tokuşturarak birbirlerini selamlayan iki aday adayı da, Trump’ı, krizin başladığı ilk günlerde durumu hafife alarak bilim adamlarını dinlememekle suçladı. ABD’de virüsü tespitte kullanılan test kiti sayısının yeterli olmayışını da eleştiren adaylar, bu konuda dünyanın gerisinde kalındığını savundu. Biden, Koronavirüs’le mücadelenin bir savaş gibi olduğunu ifade etti ve kriz yönetiminde ordudan yardım almaya sıcak baktığını “ABD halkı sonuç bekliyor devrim değil” sözleriyle ifade etti. Sanders ise, krizin ABD’nin sağlık sisteminin ne kadar “işlevsiz” olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Biden ekim ayında kalp krizi geçiren Sanders’ın koronavirüs için tehlikeli bir yaşta ve sağlık durumunda olduğunu ima ederek “Hiçbir şey sağlıktan değerli değildir” dedi ve Sanders’ı yarıştan kendi rızasıyla çekilmeye davet etti. Sanders ise delege sayısında geride kalmasına rağmen yarışı bırakmayacağını ifade etti. Tartışmanın en dikkat çeken anlarından biri Biden’ın Demokrat Parti bakan adayı seçilmesi durumunda başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçeceğine söz vermesiydi. Bunun üzerine Sanders, kendisinin de “büyük ihtimalle” bir kadını başkan yardımcısı adayı olarak seçeceğini ifade etti.

Diktatörlük ifadesi

Tartışmanın dış politika bölümüne geçildiğinde moderatör Sanders’a “Florida’da 1.5 milyon Küba kökenli vatandaş ikamet ediyor. Binlerce Kübalıyı hapse atmış, işkence etmiş ve öldürmüş bir diktatör olan Fidel Castro’nun sağlık programını övüyorken, size niye oy versinler?” diye sordu. Sanders “Ben her yerde otoriteryanizme karşı çıktım, bu ister Küba’da olsun ister Çin’de ister Suudi Arabistan’da isterse de Rusya’da... Ben, ABD Başkanı’nın (Donald Trump) aksine demokrasiye inanıyorum” dedi.

Sanders, “Bugün dünyada bir küresel krizle, otoriteryanizme doğru bir hareketle karşı karşıyayız. Buna Rusya’da Putin, Suudi Arabistan’da Muhammed Bin Selman öncülük ediyor. Ben ABD Başkanı olduğumda, bugün Donald Trump’ın yaptığının aksine, buna karşı tavır alacağım” değerlendirmesinde bulundu. Sanders, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi için de “diktatörlük” ifadesini kullandı.