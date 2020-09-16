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16.09.2020 - 07:00 | | ATİNA AA

‘Adım atılırsa istikşafi görüşmelere hazırız’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin adım atması halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için istikşafi görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi.

‘Adım atılırsa istikşafi görüşmelere hazırız’

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Akdeniz’in tüm Avrupa’nın güvenliği için önemine işaret eden Miçotakis, ülkesinin bu bağlamda diyaloğa açık olduğunu ileri sürdü.

Ankara ile sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusuna da değinen  Miçotakis, “Türkiye’den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık  konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhal  başlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Doğu Akdeniz’deki  durumun ve AB - Türkiye ilişkilerinin ele alınacağını aktaran Michel, AB  ülkelerinin egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Michel, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle Doğu Akdeniz konusunda dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

 

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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