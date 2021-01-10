10.01.2021 - 11:41 | | AA
Afganistan'da bombalı saldırı
Başkent Kabil'de aracına yerleştirilen bomba infilak eden Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Vadan ve yanındaki iki kişi öldü. Afgan yetkililer, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamu Koruma Başkanlığı sözcüsü Ziya Vadan'ın aracına yerleştirilen bombanın, Kabil'in Karte-i Nev bölgesinde patlatıldığını bildirdi.
Aryen, saldırıda Vadan ile 2 arkadaşının öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Sözcü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.