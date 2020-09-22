22.09.2020 - 10:33 | | AA
Afganistan'da Taliban saldırıları: Son iki haftada 98 sivil öldü
Afganistan'da son iki hafta içerisinde Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 98 sivilin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların ülkenin 24 vilayetinde son iki haftada düzenlediği çeşitli saldırılarda, 98 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırılarda 230 sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, en çok can kaybın Tahar ve Nangarhar vilayetlerinde olduğunu belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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