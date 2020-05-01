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01.05.2020 - 11:17 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırılarında 10 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Belh ve Logar vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda 10 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırılarında 10 asker öldü

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Belh vilayetinin Zari ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Militanların Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğü, 6'sının da yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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