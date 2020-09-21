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21.09.2020 - 17:43 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırısı! 11 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa ve Belh vilayetlerindeki askeri ve polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısı! 11 kişi öldü

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Tegab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Belh Valiliği sözcüsü Munir Ahmad da militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Hivad Palas Puş bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü dile getiren Farhad, 3 güvenlik görevlisinin militanlarca esir alındığını söyledi.

Farhad, çıkan çatışmada militanlardan da ölenlerin olduğunu vurguladı.

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