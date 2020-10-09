09.10.2020 - 17:14 | | AA
Afganistan'da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 ölü
Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilÃ§esindeki askeri karakola dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Emniyet yetkilileri, militanlarÄ±n, Ali Abad'Ä±n Ã‡il Tepe bÃ¶lgesindeki askeri karakola silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Yetkililer, saldÄ±rÄ±da 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
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