MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Afganistan'da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 ölü
ABONE OL
09.10.2020 - 17:14 | | AA

Afganistan'da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 ölü

Taliban militanlarÄ±nÄ±n, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilÃ§esindeki askeri karakola dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Afganistan'da Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±: 4 ölü

Emniyet yetkilileri, militanlarÄ±n, Ali Abad'Ä±n Ã‡il Tepe bÃ¶lgesindeki askeri karakola silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Yetkililer, saldÄ±rÄ±da 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Â 

Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (9 Ekim 2020)Ä°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada bu haftanÄ±n öne çÄ±kan haber baÅŸlÄ±klarÄ±...
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Antalya'da apartman bahçesinde bulunan bebeÄŸin babasÄ± eÅŸinin bulunmasÄ±nÄ± istiyor

Antalya'da apartman bahÃ§esinde bulunan bebeÄŸin babasÄ± eÅŸinin bulunmasÄ±nÄ± istiyor

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve saÄŸlÄ±klÄ±lar normal yaÅŸama dönsün

Uzmanlar: GenÃ§ ve saÄŸlÄ±klÄ±lar normal yaÅŸama dÃ¶nsÃ¼n

Ä°nÅŸirah Suresi Türkçe anlamÄ± nedir? Ä°ÅŸte Ä°nÅŸirah Suresi Arapça okunuÅŸu ve faziletleri

Ä°nÅŸirah Suresi TÃ¼rkÃ§e anlamÄ± nedir? Ä°ÅŸte Ä°nÅŸirah Suresi ArapÃ§a okunuÅŸu ve faziletleri

SÄ±radaki Haber