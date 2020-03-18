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18.03.2020 - 09:14 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde askeri konvoya düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh-Cüzcan otoyolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir askerle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hadid, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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