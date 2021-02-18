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18.02.2021 - 15:42 | | AA

Afganistan'da Taliban saldırısında 9 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlediği silahlı saldırısında 8 sivil ile 1 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 9 kişi öldü

Daykundi Valisi Muhammed Ziya Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Patu ilçesine bağlı İsparmai köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 sivil ile 1 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, çoğunluğu sivil 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Hamdard, takviye birliklerinin köye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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