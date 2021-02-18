18.02.2021 - 15:42 | | AA
Afganistan'da Taliban saldırısında 9 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlediği silahlı saldırısında 8 sivil ile 1 korucu hayatını kaybetti.
Daykundi Valisi Muhammed Ziya Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Patu ilçesine bağlı İsparmai köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 8 sivil ile 1 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, çoğunluğu sivil 10 kişinin de yaralandığını belirtti.
Vali Hamdard, takviye birliklerinin köye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.