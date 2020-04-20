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20.04.2020 - 07:00 |

‘Afrika için felaket’ uyarısı

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, koronavirüs krizinin birçok Afrika ülkesi için felaket sonuçları olabileceğini söyledi.

‘Afrika için felaket’ uyarısı

 

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Müller, şu ana kadar virüsün görece daha az görüldüğü Afrika ülkelerinde yaşanacak geniş çaplı bir salgının, sadece bir sağlık sorunu olmayacağını, aynı zamanda “bazı bölgelerde gerilim, kargaşa, açlık ve hatta devlet yönetiminin çökmesi” gibi durumlara neden olabileceğini belirtti. Çok sayıda Afrika ülkesinin 2014 ile 2016 yılları arasında etkin olan Ebola virüsü krizinden deneyimli olduğunu savunan Müller, bu sayede koronavirüs krizinde hızlı davranıp gerekli izolasyon tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Ancak Müller, sağlık sistemleri zayıf olan birçok kıta ülkesinde geniş çaplı bir salgının, tehditleri de beraberinde getirebileceğini belirtti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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