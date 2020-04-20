‘Afrika için felaket’ uyarısı

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Müller, şu ana kadar virüsün görece daha az görüldüğü Afrika ülkelerinde yaşanacak geniş çaplı bir salgının, sadece bir sağlık sorunu olmayacağını, aynı zamanda “bazı bölgelerde gerilim, kargaşa, açlık ve hatta devlet yönetiminin çökmesi” gibi durumlara neden olabileceğini belirtti. Çok sayıda Afrika ülkesinin 2014 ile 2016 yılları arasında etkin olan Ebola virüsü krizinden deneyimli olduğunu savunan Müller, bu sayede koronavirüs krizinde hızlı davranıp gerekli izolasyon tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Ancak Müller, sağlık sistemleri zayıf olan birçok kıta ülkesinde geniş çaplı bir salgının, tehditleri de beraberinde getirebileceğini belirtti.