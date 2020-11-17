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17.11.2020 - 07:07 | | ABUJA (AA) -

Afrika kıtasında covid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 998 bini geçti.

Afrika kıtasında covid-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 389 artarak 1 milyon 998 bin 121 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 281 artışla 47 bin 719'a ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 314 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 465, Fas'ta ise 4 bin 850 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 752 bin 269'u buldu. Bu ülkeyi 296 bin 189 vakayla Fas ve 111 bin 9 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 680 bin 971 kişi iyileşti.

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
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