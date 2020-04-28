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28.04.2020 - 14:45 | | AA

Afrika'da corona virüs hastalarının yüzde 30’u iyileşti

Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen hastaların yüzde 30’undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu.

Afrika'da corona virüs hastalarının yüzde 30’u iyileşti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 33 bin 272’ü buldu ve şimdiye kadar 10 bin 91 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı da 1467’ye ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıtadaki çok sayıda ülke sokağa çıkma yasağı ve şehir karantinalarını uzatma kararı alırken, test sayılarının artması için çalışmalar da hızlandırıldı.

92 yaşındaki Asyalı adama ırkçı saldırı! Corona virüs...Kanada'nın Vancouver kentinde 92 yaşındaki demans hastası Asyalı adam, koronavirüs salgının nedeniyle markette ırkçı saldırıya uğradı. Markettin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, market müşterisi tarafından önce sözlü tacize uğrayan yaşlı adam daha sonra marketten dışarı atıldı.
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