Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.