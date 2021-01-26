26.01.2021 - 00:40 | | AA
Afrika'da iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 3 milyona yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarından 2 milyon 909 bin 987'si tedavi görerek iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 458 bin 505'e yükseldi.
Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.