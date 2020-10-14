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14.10.2020 - 09:58 | | AA

Afrika'nın en yüksek dağındaki yangında 500 gönüllü görev yapıyor

Tanzanyalı yetkililer, Afrika'nın en yüksek dağıKilimanjaro'daki yangını söndürmek için 500 gönüllünün destek verdiğini açıkladı.

Afrika'nın en yüksek dağındaki yangında 500 gönüllü görev yapıyor

Tanzanya Ulusal Parklar Kurumu (TANAPA) Sözcüsü Pascal Shelutete, gönüllülerin desteğiyle yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

Kilometrelerce öteden görülebilen yangının Kifunika Tepesi'nde devam ettiği bilgisini paylaşan Shelutete, yangını söndürmek için 500 gönüllünün görev yaptığını sözlerine ekledi.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin 28 kilometrekarelik alanı tahrip ettiği kaydedildi.

YANGIN 4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Afrika'nın en yüksek dağı olma özelliği taşıyan Kilimanjaro'daki yangın pazar günü çıkmıştı.

Yangında şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Deniz seviyesinden 5 bin 895 metre yükseklikteki Kilimanjaro, dünyanın en yüksek bağımsız dağı özelliğini taşıyor. Yılda 50 bin turistin ziyaret ettiği bölgede sık sık yangın çıkıyor.

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