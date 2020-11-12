Akdeniz'de can pazarı: Biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında battı.
Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph'i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi.
Open Arms tarafından paylaşımda, "Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi" ifadeleri kullanıldı.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak." ifadelerini kullandı. Akar, "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu." şeklinde konuştu.