Alabora olan göçmen teknesindeki alyansların sahipleri bulundu

Beş kişinin yaşamını yitirdiği teknede deniz canlılarıyla kaplı bir sırt çantasının içerisinde bulunan yüzüklerin görüntüsü İtalya'da göçmenlerle paylaşıldı.

İçinde Ahmed ve Dudu yazan yüzüklerin sahipleri de gösterilen bu fotoğrafların ardından bulundu.

İtalya'daki tıbbi yardım kuruluşu MSF'nin kültürel arabulucusu Ahmed El Rusan, BBC'ye verdiği demeçte, "Fotoğrafı gösterdiğimde çantanın ait olduğu kişiyi bulacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Ahmed ve Dudu sonsuza kadar kaybolacağını düşündükleri çantaya yakın zamanda kavuşacaklar.

ALABORA OLAN TEKNEDE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İlk olarak çantanın ölen kişilerden birine ait olduğunu düşünen El Rusan, teknenin 21 Ekim'de Lampedusa adasında alabora olmasından sonra Ahmed ve Dudu dahil olmak üzere 13 kişiye psikolojik destek sağlayan ekibin bir parçasıydı.

Kimlikleri açıklanmayan çiftin 20'li yaşlarının başında olduğu düşünülüyor. Çift, Libya'da yaşarken ülke giderek daha tehlikeli hale gelince Avrupa'ya doğru yaptıkları bir yolculukla başka bir tehlikenin içine atıldı. Bulundukları tekne alabora olunca 18 aylık bir bebek dahil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmed ve Dudu ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Daha sonra Sicilya'daki bir kabul merkezine taşındılar ve burada kendilerine sivil toplum kuruluşu Open Arms İtalya tarafından kaybolan eşyaların fotoğrafları gösterildi.

Ahmed ile direkt olarak konuştuğunu ifade eden El Rusan, "O esnada Ahmed yüzüklerin neden çantada olduğunu açıklamaya başladı" dedi.

El Rusan, yüzüklerin kırıldığını ve çiftin onları Avrupa'da tamir ettirmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi:

"Ahmed gerçekten çok duygusaldı. Anıları olduğu için yüzükleri bulduğu için de çok mutluydu. Ama bütün olayı ve ölen beş kişiyi hâlâ unutabilmiş değil."

'ÇANTALAR, BU İNSANLARIN SAHİP OLDUĞU TEK ŞEY'



El Rusan, kendisine fotoğrafı insanlara gösterme konusunda geldiklerinde Open Arms İtalya'ya bunun imkansız olacağını söylemiş.

Sık sık kurtulanlara sevdikleri insanların cesetlerini teşhis etmeleri adına görevlendirilen El Rusan, yüzüklerin sahiplerine ulaşmasına çok sevindiğini ifade etti.

Yüzükleri içeren sırt çantası, halen Sicilya açıklarındaki Open Arms gemisinde duruyor. Çiftin Covid-19 karantinasının sona ermesinin ardından çantalarına kavuşacağı bildirildi.

Open Arms İtalya'nın Başkanı Riccardo Gatti, Guardian'a verdiği demeçte, "Sırt çantasındaki giysiler ve tişörtler dahil her şeyi yıkadık" dedi ve ekledi:

"Çantayı, Ahmed ve Dudu'ya teslim etmek için sabırsızlanıyoruz. Bu bizim için de güçlü bir duygu. Çünkü bu sadece eşyalarla ilgili bir şey değil. Sıklıkla bulduğumuz bu çantalar, bu insanların sahip olduğu tek şey. Neyse ki, bu yüzükler en azından bu sefer Akdeniz'in bağışladığı bir aşkın sembolü oldu."

Kaynak: BBC Türkçe