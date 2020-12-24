Aldatıldığını sevgilisinin gözlerinden anladı!

Sam Nunn adındaki TikTok kullanıcısı, sevgilisinin gözlerinde bir çöpçatanlık uygulamasının yansımasını gördüğünü ve onu suçüstü yakaladığını söyledi.

Kız arkadaşının bu anlarını kaydeden Sam, sevgilisinin gözlerinde farklı insanların profillerini gezdiğini de TikTok uygulamasında paylaştı.

Gönderiyi yayınladıktan sonra 700 binin üzerinde görütülenme alan Sam'e, "Onu hala evinde tutuyor musun?" şeklinde sorular yöneltildi.

Bazı yorumcular videonun gerçek olup olmadığını sorduktan sonra Sam 'evet' cevabını verdi. Adamın bu cevabına inandırıcı bulmayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise, videonun tamamen kurgu olduğunu ileri sürerek paylaşıma tepki gösterdi.