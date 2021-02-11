Alerji mevsimi artık daha uzun

ABD’de Ulusal Bilimler Akademisi’nin bilimsel dergisinde yayımlanan bir araştırma, Kuzey Amerika’da iklim krizinin alerji ve astımı tetikleyen polen mevsimini 20 gün uzattığını ortaya koydu. Araştırmada, dünya genelindeki daha ılıman kışların, karbondioksit emisyonundaki artışın ve daha sıcak, erken gelen baharların bitkiler ve ağaçların polen üretim sürecini uzattığı belirtildi. ABD ve Kanada’daki 60 polen toplama istasyonunda yapılan analizin sonucunda, polen mevsiminin şu anda 1990’dakinden ortalama 20 gün daha uzun olduğu ve ayrıca önemli ölçüde daha fazla polenin üretildiği gözlemlendi.



Geçmeyen nezle



Çalışmanın ortak yazarı olan Utah Üniversitesi’nden bilim insanı William Anderegg, bu durumun “saman nezlesi” olarak bilinen polen alerjisinden insanların daha fazla etkilenmesine yol açtığını ve sürecin daha da kötüye gideceğini söyledi. Anderegg, polen mevsiminin muhtemelen dünyanın diğer bölgelerinde de uzadığını sözlerine ekledi. Öte yandan, Harvard Halk Sağlığı Okulu’nda bir akademisyen ve Boston Çocuk Hastanesi’nde bir doktor olan Aaron Bernstein, giderek daha fazla alerji ve astım hastası çocuk gördüğünü söyleyerek araştırmanın gelecek için çok hayati olduğunu ifade etti.