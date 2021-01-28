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28.01.2021 - 19:49 | | DHA

Alıcının ismi gizli tutuluyor! Tam 92 milyon dolar...

İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 15inci yüzyıldan kalma Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) tablosu, ABD'nin New York kentinde 92 milyon dolara (676 milyon 591 bin TL) satıldı.

Alıcının ismi gizli tutuluyor! Tam 92 milyon dolar...

İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 550 yıllık tablo, ABD'nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evinde yapılan açık artırmada 92 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli'nin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

BİR ÖNCEKİ SAHİBİ 1 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.

Alıcının ismi gizli tutuluyor Tam 92 milyon dolar...



SANDRO BOTTİCELL KİM?

1445 yılında Floransa'da doğan Sandro Botticelli'nin gerçek adı Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi'dir. Ailesinin kuyumcu olduğu bilinen Botticelli, sanat yaşamına kuyumculuğu öğrenerek başlamış ilk sanat eğitimini de kuyumcu olan kardeşi Antoniodan almıştır. Kardeşinden tasarım yapmayı öğrenen sanatçı, Fra Filippo Lippi ve Verrocchio'nun öğrencisi olmuştu. 

Sandro Botticelli 1510da hayatını kaybetti. Büyüdüğü ve tüm hayatı boyunca yaşadığı yerden birkaç metre uzaklıktaki Floransa'daki Ognissanti kilisesinde Vespucci ailesinin şapeline gömüldü. Botticelli, Fra Filippo Lippin'in ve Verrocchio'nun öğrencisi olduktan sonra 1470de kendi atölyesini kurmuştur. Atölyesini kurduktan sonra yaptığı eserlerle Floransa çevresinde ün kazanmaya başladı.Botticelli'nin mitolojik konulu eserlerinden ilki ve en önemlisi 1482 yılında oldukça alegorik bir resim olan İlkbahar isimli tablosudur.

Alıcının ismi gizli tutuluyor Tam 92 milyon dolar...


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 28 Ocak 2021 )Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.
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