Aliyev: Özerkliği kabul etmeyiz!

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün hiçbir koşulda ihlal edilemeyeceğini dile getiren Aliyev, “Azerbaycan hiçbir koşulda Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığına rıza göstermez. Ancak aynı zamanda önerimiz, gelecekte Ermenistan toplumunun ve Azerbaycan toplumunun Dağlık Karabağ topraklarında barış içinde ve bir arada yaşaması gerektiğine dayandırıldı. Zaten binlerce kişilik Ermeni toplumunun yaşadığı Bakü de dahil olmak üzere Azerbaycan’ın diğer yerleşim yerlerinde, Rusya’da, Gürcistan’da ve diğer ülkelerde bu şekilde yaşıyorlar, kimi yerlerde Ermeniler ve Azeriler aynı köyde yaşayıp çalışıyor ve aralarında herhangi bir zıtlaşma olmuyor” dedi. Etnik temizliğin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yerlerinden edilmiş tüm sığınmacıların kendi evlerine dönmeleri gerektiğini kaydeden Aliyev, “Bugün Azerbaycan’ın uluslararası olarak tanınan topraklarında Ermeni işgal güçleri bulunuyor. Ve hiçbir şey bunu haklı gösteremez, ne uluslararası hukuk açısından ne de insan ahlakı açısından” ifadelerini kullandı.

Aynı ajansın, aynı soruları sorduğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Dağlık Karabağ’ın kendi geleceğini belirlemesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.