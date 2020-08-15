15.08.2020 - 00:09 | | DHA
Alman hükümeti: Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki adımını not ettik
Alman hükümetinden AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz'deki gelirime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin, Fransa'nın bu adımını not ettik denildi.
Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkabilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu. Seibert, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, Fransa'nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, Ekleyecek başka bir şeyim yok yanıtını verdi.
AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan'a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.