MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor
ABONE OL
19.02.2020 - 20:43 | | AA

Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor

Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev sürelerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor

 

Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak, ülkede maksimum bin 300 askerin konuşlandırılmasını görüşüp, karara bağladı.

Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, büyük çabalara rağmen Afgan ulusal savunma ve güvenlik güçlerinin henüz ülke genelinde güvenliği sağlamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl mart sonuna kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin de onay vermesi gerekiyor.

Su içerken baraj gölüne düştü...Artvin’de su içmek içerken baraj gölüne düşen karaca yüzerek kıyıya çıkarken, bu anlar kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

19 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber