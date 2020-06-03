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03.06.2020 - 12:57 | | AA

Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırdı.

Almanya 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı

Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı.

Dışişleri Bakanlığı bu ülkeler için seyahat uyarısı yerine seyahat bilgilendirmesi uygulamasına geçecek.

Hükümetin AB dışındaki ülkeler için bu uyarılarını gelişmelere göre, peyderpey kaldırması bekleniyor.

 

Sitedekilerin başıboş köpek korkusu! Dışarı çıkana saldırıyorlarAntalya'nın Kundu oteller bölgesindeki yaklaşık 2 bin nüfuslu sitede oturanları, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak Hatice Üstün (70), hayvanların saldırısına uğramak üzereyken, komşusu tarafından kurtarıldı.
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