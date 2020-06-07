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07.06.2020 - 17:30 |

Almanya: ABD ile ilişkiler 'karışık'

Dışişleri Bakanı Maas, son olarak Trump'ın binlerce askeri çekme kararıyla yükselen tansiyon için 'Bunu not ediyoruz' dedi.

Almanya: ABD ile ilişkiler 'karışık'

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Mass ülkesinin Amerika’yla ilşkilerini 'karışık' olarak niteledi. Mass, Amerika’nın Almanya’dan asker çekme planlarının da üzüntü verici olduğu mesajını verdi.

Mass bu açıklamaları Bild am Sonntag gazetesine yaptı. Amerikalı yetkililer Başkan Donald Trump’ın Almanya’dan 9500 asker çekilmesi emrini verdiğini belirtmişti.

“Bunu not ediyoruz” diyen Mass, yıllar boyunca gelişen Amerikan güçleriyle işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını, bunun her iki ülkenin çıkarına olduğunu vurguladı.

Almanya’nın Amerika’yla ilişkilerindeki problemlerin farkında olduğunun mesajını veren Mass, “Yakın ortaklarız fakat bu karışık” ifadesini kullandı.

Başbakan Angele Merkel’in iktidardaki muhafazakar bloğundan bazı üst düzey isimler Amerika’nın Almanya’dan 9500 asker çekme planını eleştirmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili asker çekme kararının Genelkurmay Başkanı Mark Miley’nin aylar süren çalışmasının sonucu olduğunu belirtmiş ve bu kararın Trump’la Merkel arasındaki gerilim nedeniyle alınmadığını kaydetmişti.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

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