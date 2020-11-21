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21.11.2020 - 17:37 | | AA

Almanya aşırı sağcı polislerin peşinde

Savcılık, çok sayıda polis hakkında internet üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlattı.

Almanya aşırı sağcı polislerin peşinde

Alman basınında yer alan haberlere göre, Whatsapp uygulamasındaki gruplarda aşırı sağcı içeriklerin paylaşıldığına ilişkin anonim ihbarın Saksonya-Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanlığına ulaşmasının ardından bakanlık harekete geçti.

Bakanlığın suç duyurusunda bulunmasıyla Magdeburg Savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattı ve bu kapsamda yaklaşık 50 polisin cep telefonuna el konuldu.

Sachsen-Anhalt Eyaleti Polis Sendika (GdP) Başkanı Uwe Bachmann, bu ağır suçlamaların kamuyla paylaşılmasını eleştirerek, olayla ilgisi olmayan birçok polisin incelemeden etkilendiğini belirtti.

Yazıda çok genel suçlamalarda bulunulduğunu savunan Bachmann, şüpheli grubun hızlı şekilde ortaya çıkarılmasını ümit ettiğini kaydetti.

Şişlli'de park halinde olan iki minibüs alev alev yandı.İstanbul Şişli’de cadde üzerinde park halinde olan iki minibüs alev alev yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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