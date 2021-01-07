MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ABD Kongre binasının basılmasına tepki
ABONE OL
07.01.2021 - 14:44 | | AA

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayları, "liberal demokrasiye saldırı" olarak niteledi.

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ABD Kongre binasının basılmasına tepki

Steinmeier, Berlin'de yaptığı basın açıklamasında, ABD Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu görüntülerin, yalanların demokrasiye yönelik bölünme, küçümseme, nefret ve kışkırtmanın sonucu olduğunu belirten Steinmeier, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır ve genel olarak liberal demokrasiye bir saldırıdır." dedi.

Steinmeier, özgür seçimlerin bir sonucu olarak iktidarı devretmenin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak Kongreye yapılan saldırının bu temel taşı hiçe sayan görevdeki bir başkanın kışkırtması sonucu olduğunu kaydetti.

"DEMOKRASİ MEŞALESİ YENİDEN PARLAYACAK"

ABD'den gelen görüntülerin kendisini sarstığını belirten Steinmeier, dünyadaki en eski ve en güçlü demokrasinin bile ne kadar savunmasız olduğunun görüldüğünün altını çizdi.

Almanya Cumhurbaşkanı, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ve tüm dürüst demokratlarla çalışmak istediklerine işaret ederek "Demokrasi meşalesi yeniden parlayacak. Bu kendiliğinden olmaz. Kongrenin görüntülerini görüyoruz, farklı bir biçimde ve boyutta da olsa demokrasi karşıtlarının meclisimizin basamaklarını işgal ettiği zamanki görüntüleri de unutmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nefret ve kışkırtmaların demokrasi için tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Steinmeier, "Yalanlar ve şiddet, demokrasiyi tehlikeye atar." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü!

8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet