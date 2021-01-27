Almanya parlamentosu Nazi kurbanlarını andı

Alman Federal Meclisi, Nasyonal Sosyalizm Kurbanlarını Anma Günü’nde bugün özel oturumla bir araya geldi. Nazilerin toplama ve imha kampı Auschwitz’de kalanların 27 Ocak 1945 tarihinde Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesinin yıldönümü olan gün sebebiyle mecliste bu yıl 25’inci kez resmî tören düzenlendi. Meclisteki özel oturumda misafir konuşmacılar Münih ve Yukarı Bavyera İsrail Kültür Cemaati Başkanı Charlotte Knobloch ve yayıncı Marina Weisband'dı.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble tarafından açılan anma törenine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth da katıldı.

"Antisemitizm göründüğünden daha büyük"

Yahudi Soykırımı’ndan sağ kurtulmayı başaran 89 yaşındaki Knobloch toplum içindeki Yahudi nefretine daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesini istedi. "Antisemitizm olgusu görünenden daha büyük" diyen Knobloch aşırı sağcılığın Yahudi nefretinin en büyük taşıyıcısı olduğunu söyledi. Knobloch radikal İslam içerisinde de reddetme tutumu olduğunu vurguladı.

Knobloch mecliste yaptığı konuşmada doğduğu Münih’te çocukluğu sırasında nasıl ayrımcılığa uğradığını anlattı. Büyükannesinin Theresienstadt'taki toplama kampına götürüldüğünü ve 1944 yılında öldürüldüğünü ifade eden Knobloch "Büyükannemden insanlara sevgiyi miras aldım, insanlara rağmen" diye konuştu.

AfD milletvekillerine: 76 yıl önce kaybettiniz

Korona tedbirleri ile Holokost arasında kurulan benzetmelere de değinen Knobloch "Korona tedbirlerini Nasyonal Sosyalizmin Yahudi politikalarıyla karşılaştıranlar antisemitik devlet terörünü ve Şoah’ı zararsız gösteriyor" dedi.

Konuşmasında sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekillerine hitap eden Knobloch "Burada bulunuyor olmanız umrumda değilmiş gibi yapamayacağım" dedi. AfD sıralarına dönerek konuşan Knobloch "Siz kendi Almanyanız için savaşacaksınız, biz de kendi Almanyamız için savaşacağız ve size söyleyeyim: Siz kendi savaşınızı 76 yıl önce kaybettiniz" dedi.

Kendisini "gururlu bir Alman" olarak tanımlayan Knobloch "Ben memleketimi kaybettim, onun için savaştım ve onu tekrar kazandım ve onu savunacağım" ifadelerini kullandı. Almanya’daki demokrasiden dolayı gururlu olduğunu söyleyen Knobloch dinleyicilere "Sizden rica ediyorum. Ülkemize iyi bakın" diye konuştu.

"Sadece insan olmak Yahudiler için bir ayrıcalık"

1987 doğumlu Marina Weisband ise Almanya’da "sadece insan olmanın" Yahudiler açısından bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Yahudilerin güvenlik gerekçesiyle toplum içinde Yahudi oluşlarını gizlemek ve kendilerini görünmez kılmak zorunda kaldığını belirtti.

Weisband, "kendilerini yaşayan bir anıta indirgemeden hatıraları taşımanın bir yolunu bulmanın" genç kuşak Yahudiler açısından bir ödev olduğunu söyledi. Hedefin Almanya'da Yahudi varlığının sıradan ve doğal algılanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Almanya’da Holokost sonrası üçüncü kuşak Yahudileri temsilcisi olarak konuşma yapan Weisband 2018 yılından beri Yeşiller partisi üyesi.

Almanya’daki Yahudi hayatının 1700 yılı

Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Polonya’da bulunan Auschwitz’de çoğu Yahudi olmak üzere 1 milyon 100 binden fazla insan öldürüldü. Yahudi Soykırımı (Holokost) sırasında tüm Avrupa’da öldürülen Yahudilerin sayısı ise 6 milyonu geçiyor. Nazi Almanyası'nın başlattığı İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise en az 55 milyon.

1996 yılında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog’un önayak olması ile başlatılan Holokost anması bu yıl "321 - 2021: Almanya’daki Yahudi hayatının 1700 yılı" başlığını taşıyor. Anma kapsamında Leo Baeck Enstitütüsü tarafından hazırlanan bir sergi de mecliste ziyaretçilere açıldı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe