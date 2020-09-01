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01.09.2020 - 15:32 | | AA

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Köln'de ortaya çıkan yarım tonluk bombanın imhası için 4 bin 100 kişi tahliye edildi, demiryolu ve otoyollar trafiğe kapatıldı.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Almanya’nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müngersdorf semtinde bir inşaat çalışması sırasında bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın halen aktif olan ateşleyicisinin, kontrollü şekilde patlatılarak gün içinde etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.

Bombanın imha çalışması sırasında 4 bin 100 kişi bölgeden tahliye edildi. Bombanın bulunduğu alan güvenlik şeridi ile çevrilirken, tahliye edilenler için RheinEnergie Stadyumu'nda kontrol noktası oluşturuldu.

Bölgeden geçen demir yolu ve otoyollar trafiğe kapatılırken, hava trafiği de bir süre durduruldu.

Bugün bölge trafiğinde aksamalar yaşanabileceği, vatandaşların telefonla belediyeyi arayarak detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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