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11.01.2021 - 10:03 | | İHA

Almanya'da 24 saatte 343 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 343 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 40 bin 686’ya yükseldi.

Almanya'da 24 saatte 343 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 12 bin 497 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 921 bin 24’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre virüs nedeniyle son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 40 bin 686’ya yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 545 bin 200 kişinin iyileştiği Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 335 bin 138 olduğu belirtildi. Almanya’da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı toplam 5 bin 388 hasta olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının 3 bin 70 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 83,61 oranında dolu olduğu açıklandı.

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyorduTuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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