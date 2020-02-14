Almanya'da aşırı sağcılara baskın

Almanya’da siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı bir örgüt kuruldukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 13 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişi hakkında "aşırı sağcı terör örgütü kurmak", 8 kişi hakkında da "bu örgütü desteklemek" şüphesiyle soruşturma yapıldığı bildirildi.

Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde şüphelerin evlerinin arandığı ancak şimdiye kadar herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Almanya’nın devlet ve toplum düzenini sarsmak hedefiyle 5 kişinin 2019 Eylül'de terör örgütü kurduğu belirtildi.

Örgütün, ülkede siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak iç savaş benzeri koşulların oluşmasını amaçladığı ifade edildi.

8 kişinin de bu örgüte maddi destek verme, silah temin etme ve yapılacak saldırılara iştirak etme sözünü verdiği aktarıldı.

Bugünkü aramaların, şüpheleri somutlaştırmak ve şüphelilerin saldırılar için silah ve başka araçlar temin edip etmediklerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla yapıldığı kaydedildi.