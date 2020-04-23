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23.04.2020 - 09:52 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315’e yükseldi

Almanya’da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 315’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 150 bin 648 olarak açıklandı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315’e yükseldi

Küresel tehdit haline gelen corona virüs salgında Almanya, 150 bin 648 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 315’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 229 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 195 kişide daha virüs tespit edildi.

 

Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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