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10.05.2020 - 11:21 | | DHA

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 549’a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

Almanya’da corona virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 7 bin 549’a yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 736 artışla 171 bin 324’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

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