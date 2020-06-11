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11.06.2020 - 10:24 | | DHA

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 844’e yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya'da can kaybı son 24 saatte 13 kişi artarak 8 bin 844’e ulaştı.

Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 844’e yükseldi!

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 350 artışla 186 bin 866’ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 13 kişi artarak 8 bin 844'e ulaştı.

Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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