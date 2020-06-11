Almanya’da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 844’e yükseldi!

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 350 artışla 186 bin 866’ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 13 kişi artarak 8 bin 844'e ulaştı.
Kaza sonrası ortalık karıştı! Tekme tokat kavga kameradaEsenler O-3 yolunda kaza yapan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Kazanın ardından kavgaya tutuşan sürücülerin arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Yaşanan kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.