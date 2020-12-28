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28.12.2020 - 22:12 | | DHA

Almanya'da fazla doz aÅŸÄ± vurulan 5 huzurevi çalÄ±ÅŸanÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Almanya'daÂ bir huzurevindeki 8 Ã§alÄ±ÅŸana koronavirÃ¼s (Covid-19) aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸÄ±rÄ±ngalarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan hata nedeniyle fazla doz verildi.ÂAÅŸÄ± olan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 5i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Almanya'da fazla doz aÅŸÄ± vurulan 5 huzurevi çalÄ±ÅŸanÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

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Olay, Almanya'nÄ±n Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. BioNTech ve Pfizer tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸÄ±rÄ±ngalarÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yapÄ±lan hata nedeniyle 8 huzurevi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± fazla doz aldÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸanlardan 5'i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n grip semptomlarÄ± gÃ¶sterdiÄŸi ifade edilirken; BioNTechten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, huzurevi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n normale dÃ¶necekleri belirtildi.

Fazla doz aÅŸÄ± alan diÄŸer 3 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n da evlerinde karantinada olduklarÄ± bildirildi.

UÅŸak'ta trafik kazasÄ±UÅŸak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu biri bebek 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
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