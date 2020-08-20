Almanya’da ikinci dalga kabusu... Koronavirüs hortladı!

Almanya’da koronavirüs vakaları artışa geçti. Ülkede son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vaka sayısı bin 700’e ulaştı. Böylece ülkedeki vaka sayıları, Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Almanya’da toplam vaka sayısı ise 250 bini aşmış durumda. Bugüne kadar 9 bini aşkın kişi Covid-10 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa ülkelerinin genelinde vaka sayıları yükseliyor ve ikinci dalga endişeleri artıyor.