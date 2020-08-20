20.08.2020 - 12:28 |
Almanya’da ikinci dalga kabusu... Koronavirüs hortladı!
Avrupa artan vakalarla koronavirüste ikinci dalga ile mücadele ediyor. Bu ülkelerden biri de Almanya. Ülkede Nisan ayından bu yana en falza yeni vaka tespit edildi.
Almanya’da koronavirüs vakaları artışa geçti. Ülkede son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vaka sayısı bin 700’e ulaştı. Böylece ülkedeki vaka sayıları, Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Almanya’da toplam vaka sayısı ise 250 bini aşmış durumda. Bugüne kadar 9 bini aşkın kişi Covid-10 nedeniyle hayatını kaybetti.
Avrupa ülkelerinin genelinde vaka sayıları yükseliyor ve ikinci dalga endişeleri artıyor.
Otomobile çarpmamak için karşı şeride uçtu, karşı yönden gelen araca çarptıÜmraniye’de trafikte seyir halindeyken önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç sürücüsü, karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen başka bir hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.