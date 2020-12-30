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30.12.2020 - 09:40 | | AA

Almanya'da korkunç rekor! Bir günde 1129 ölü...

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya'da korkunç rekor! Bir günde 1129 ölü...

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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