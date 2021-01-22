MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
ABONE OL
22.01.2021 - 11:15 | | AA

Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı. Son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi. 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 17 bin 862 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 106 bin 262’ye ulaştı.

Son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi.

Almanya’da 19 Aralık’ta Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bin 640 olarak açıklanmıştı. Böylelikle 1 ay içinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı yaklaşık iki kat artmış oldu.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 780 bin 200'e çıktı.

ÖNLEMLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla 19 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Toplantıda mevcut tedbirlere ek olarak toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

6 kurşunla babaannesini öldürdü! Katil torun tutuklandı

6 kurşunla babaannesini öldürdü! Katil torun tutuklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet