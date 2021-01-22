Almanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini geçti
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı. Son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi. 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.
Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 17 bin 862 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 106 bin 262’ye ulaştı.
Son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi.
Almanya’da 19 Aralık’ta Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bin 640 olarak açıklanmıştı. Böylelikle 1 ay içinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı yaklaşık iki kat artmış oldu.
Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 780 bin 200'e çıktı.
ÖNLEMLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla 19 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.
Toplantıda mevcut tedbirlere ek olarak toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu hale getirilmişti.