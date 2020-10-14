14.10.2020 - 09:07 | | AA
Almanya'da Nisan ayından beri en yüksek vaka sayısı!
Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.
Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.
Almanya'da, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.
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