05.12.2020 - 17:23 | | AA
Almanya'da olaylı çevre protestosu
Karlar altındaki Dannenröder ormanındaki göstericilere polis tazyikli su sıktı, çevreciler kar topu atarak karşılık verdi.
Almanya'da çevreci aktivistler, Hessen kentindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesildiği ve çevrenin tahrip edildiği gerekçesiyle gösteri yaptı.
A49 otobanının genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları bir yıldan beri protesto eden çevrecilerin bugünkü eylemine polis tazyikli suyla müdahale etti.
Orta Hessen Polis Teşkilatınca yapılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan çevrecilere yönelik tazyikli su kullanıldığı, bir polis kordonunu aşmaya çalışan protestocuların güç kullanılarak püskürtüldüğü belirtildi.
Daha önce de aynı bölgede çevreci protestocularla polis defalarca karşı karşıya gelmişti.
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